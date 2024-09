Porto Alegre terá mulher no Executivo pela primeira vez na história

O ano em que a Capital teve mais candidatas mulheres na cabeça de chapa foi 2008 , que ocupavam metade das oito chapas na disputa. Concorreram Luciana Genro (PSOL), Manuela D’Ávila (PCdoB), Maria do Rosário (PT) e Vera Guasso (PSTU), todas representando siglas de esquerda. Não havia vices mulheres em nenhuma das candidaturas ao Executivo. Já os anos com mais vices foram 2020 e 1996, com cinco cada um. Também foram os que tiveram mais mulheres como um todo na disputa, com oito nomes cada.

As quatro principais candidaturas da disputa neste ano são compostas por mulheres: Felipe Camozzato (Novo) e(Novo);(PDT) e Dr. Thiago (União Brasil);(PT) e(PSOL); Sebastião Melo (MDB) e Betina Worm (PL). Além disso, a disputa conta também com Fabiana Sanguiné (PSTU), com Regis Ethur (PSTU) na vice; e Amanda Benedett (UP), vice de Luciano Schafer (UP).

Isso acontecerá independentemente do resultado do segundo turno das eleições em 2024, que acontecerá em 27 de outubro. Desde a redemocratização até agora, apesar de as eleições contarem com candidatas mulheres ao Executivo municipal desde 1988, nenhuma foi eleita seja na posição de prefeita, seja de vice.

Confira o perfil das mulheres das principais chapas das eleições municipais em Porto Alegre

Juliana Brizola nasceu em Porto Alegre em 1975, e é neta do ex-governador Leonel Brizola. Tem um irmão gêmeo, Leonel Brizola Neto, vereador no Rio de Janeiro pelo PSOL. Aos três anos de idade, sua família se mudou para o Uruguai, por conta do exílio imposto pela ditadura militar ao avô. Retornou ao Brasil somente em 1979, com a o início do processo de reabertura democrática. Em 1982, quando seu avô se elegeu governador do Rio de Janeiro, mudou-se para a capital fluminense. Lá, graduou-se em Direito pela Universidade Santa Úrsula. Depois da conclusão do curso, retornou a Porto Alegre, onde fez especialização e mestrado em Ciências Criminais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). É filiada ao PDT, partido fundado pelo seu avô, desde os 18 anos. e ajudou na campanha de diversos parentes e amigos da família. Em 2008, elegeu-se vereadora de Porto Alegre pela primeira vez. Em 2010, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa. Reelegeu-se deputada estadual em 2014 e 2018. Em 2020, concorreu à prefeitura de Porto Alegre e ficou em 4º lugar, com 41.407 votos.

Maria do Rosário Nunes nasceu em Veranópolis em novembro de 1966. É professora, mestre em Educação e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Atuou como professora na rede pública e é filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT). Foi vereadora em Porto Alegre, deputada estadual e federal, e ministra dos Direitos Humanos durante o governo de Dilma Rousseff (PT). Concorreu à prefeitura da Capital em 2008, sendo derrotada em segundo turno por José Fogaça (MDB). Atualmente, exerce seu sexto mandato como deputada federal e compõe a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Vice de Melo, Betina Worm nasceu em Porto Alegre, em fevereiro de 1965. Estudou no Instituto de Educação Flores da Cunha e no Colégio Marista Rosário. Formou-se em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) em 1989, e fez especialização na Universidade de São Paulo (USP), em Dermatologia e Cirurgia Veterinária, além de residência médica veterinária no hospital da Ufrgs, concluída em 1991. Profissionalmente, empreendeu por 10 anos em uma clínica veterinária no Bom Fim. Betina ingressou no Exército Brasileiro em 2000, atuando como tenente temporária no Instituto de Biologia do Exército, no Rio de Janeiro. Como 1ª tenente, atuou nos municípios de Nova Santa Rita e Porto Alegre. Como tenente-coronel, atuou no Comando Militar do Sul. Enquanto concorre, ainda está vinculada às Forças Armadas, das quais se desligará caso seja eleita junto com Sebastião Melo. É mãe de Sofia.

Vice de Camozzato, Raqueli Baumbach é natural da Vila Scharlau, em São Leopoldo, onde nasceu em março de 1964. Formada em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e com pós-graduação em Profissionalização da Empresa Familiar pela Unisinos, foi professora de educação infantil e sócia da Escola Infantil Espaço Criança. Desde 1979, é uma das sócias do restaurante Ratskeller Baumbach, fundado no Quarto Distrito de Porto Alegre em 1967 por seus pais. É vice-presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha). É filiada ao partido Novo desde 2016, ano em que também foi candidata a vereadora de Porto Alegre, quando a sigla disputou sua primeira eleição na Capital.

Vice de Maria, Tamyres Francis Carvalho Filgueira nasceu em Porto Alegre em agosto de 1987. Ingressou na militância política de esquerda ainda no ensino médio, quando estudava na escola Júlio de Castilhos, o Julinho, aos 16 anos. Começou o curso de educação física na Ufrgs e é geógrafa formada pela Uniasselvi. Antes de ingressar no PSOL, em 2014, foi filiada ao PSTU. Antes de trabalhar como servidora técnico-administrativa na Ufrgs, trabalhou em empresas da área de metalurgia e foi cobradora na Carris. Institucionalmente, foi coordenadora-geral do Assufrgs e coordenadora-adjunto do Núcleo de Estudos Africanos, Afro-brasileiros e Indígena da Ufrgs (Neabi). Em 2022, foi candidata a deputada federal pelo PSOL.