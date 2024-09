Candidata a vice de Maria do Rosário, Tamyres Filgueira quer governar junto ao povo

Na sequência da série de entrevistas que o Jornal do Comércio está fazendo com candidatos à vice-prefeitura de Porto Alegre, Tamyres Filgueira (PSOL) afirma os seus objetivos para o município caso seja eleita ao lado de Maria do Rosário (PT), com quem compõe chapa. Nesta entrevista, Tamyres afirma que governará ao lado do povo e que acredita na participação popular para decidir os rumos da cidade. Na quarta-feira passada, foi veiculada entrevista com Thiago Duarte (União Brasil), candidato a vice de Juliana Brizola, e na anterior com Raqueli Baumbach (Novo), que integra chapa de Felipe Camozzato (Novo). A próxima e última da série será com Betina Worm (PL), que concorre ao lado de Sebastião Melo (MDB) Jornal do Comércio - Qual será seu papel como vice-prefeita? Tamyres Filgueira - Como vice-prefeita estarei lado a lado da Maria, lado a lado do nosso povo. Na nossa gestão, o povo não só vai participar, como vai ter o papel de decidir os rumos da nossa cidade. A Maria e eu estamos indo em várias comunidades, territórios, bairros e a reclamação é a mesma: o povo está indignado com a situação que a gente vive na cidade, nosso povo está abandonado. Isso é reflexo de políticas do atual prefeito. Então, Maria e eu, a gente vai reconstruir a cidade e vamos mudar para melhor a vida do nosso povo, que está tão abandonado. JC - Qual marca pretende deixar em Porto Alegre? Tamyres - Com certeza a vice-prefeita que fez o povo voltar a governar esta cidade. O povo participa, o povo decide. A nossa gestão quer ser lembrada por ter recuperado os serviços públicos de forma plena, onde conseguiu garantir para o nosso povo qualidade de vida, saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, transporte público de qualidade. A gente quer deixar esta marca, de uma Porto Alegre da sustentabilidade, uma Porto Alegre segura para o povo, a Porto Alegre da saúde e da educação de qualidade. A Porto Alegre em que moradores, principalmente os que vivem em áreas de risco, não vão dormir com a preocupação de que vão acordar de madrugada debaixo d’água, porque a gente vai garantir a proteção da cidade.