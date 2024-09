Thiago Duarte quer agregar sua experiência em saúde à gestão de Porto Alegre

entrevista com Raqueli Baumbach (Novo) Compondo a chapa encabeçada por Juliana Brizola (PDT) para a prefeitura de Porto Alegre, o deputado estadual Thiago Duarte (União Brasil) é o entrevistado desta semana em uma série de matérias que o Jornal do Comércio está fazendo com os candidatos a vice-prefeito da Capital. Nesta entrevista, Duarte afirma que, caso eleito, irá agregar o seu conhecimento em saúde para a gestão do município. Na quarta-feira passada, foi veiculada a, vice de Felipe Camozzato (Novo). As próximas serão com Tamyres Filgueira (PSOL), que compõe chapa com Maria do Rosário (PT), e Betina Worm (PL), que concorre ao lado de Sebastião Melo (MDB).

Jornal do Comércio - Qual será seu papel como vice-prefeito?

Thiago Duarte - Nós temos um trabalho em conjunto e transversal, e talvez isso seja o que nos difira das outras chapas. Eu vou emprestar um pouco da experiência e do conhecimento que tenho na área da saúde para a gestão municipal de Porto Alegre. A cidade precisa avançar no acesso à saúde, no terceiro turno de atendimento nos postos de saúde, e os profissionais que lá trabalham precisam ser valorizados. A gente precisa melhorar a resolubilidade dos postos de saúde, dando acesso para que esses médicos possam fazer o diagnóstico das pessoas e o tratamento adequado. Nós vamos fazer um grande mutirão de consultas e cirurgias, vamos ampliar o terceiro turno de atendimento e vamos ter especialistas nos postos de saúde, o que hoje não existe mais - ginecologistas, pediatras e psiquiatras.

JC - Qual marca pretende deixar em Porto Alegre?

Duarte - O vice-prefeito que melhorou a qualidade de vida dos idosos e das populações mais vulneráveis, que zerou a demanda de consultas e cirurgias que hoje está matando as pessoas, que teve um olhar, junto com a prefeita Juliana Brizola, deixando a marca de nenhuma criança sem escola. Esta foi a marca de Leonel Brizola quando foi prefeito em 1956. A cidade vai passar a ser protegida, vai ter uma saúde de qualidade e educação de qualidade, com o avanço do turno integral. Isso que nós vamos ver nas páginas de jornais neste próximo período.