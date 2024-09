Como vice de Camozzato, Raqueli quer facilitar a vida do empreendedor em Porto Alegre

O Jornal do Comércio inicia hoje uma série de entrevistas com os vices nas chapas que disputam a prefeitura de Porto Alegre. A primeira entrevistada é Raqueli Baumbach (Novo), vice de Felipe Camozzato (Novo), que disputam em chapa pura. Nas próximas quartas-feiras, falam ao JC Dr. Thiago Duarte (União Brasil), vice de Juliana Brizola (PDT); Tamyres Filgueira (PSOL), vice de Maria do Rosário (PT); e Betina Worm (PL), vice de Sebastião Melo (MDB), respondendo a duas perguntas feitas pela reportagem.

Jornal do Comércio - Qual será seu papel como vice-prefeita?

Raqueli Baumbach - Será apoiar e ajudar o prefeito Felipe Camozzato em todas as demandas da cidade. Sou comerciante, empreendedora do ramo da gastronomia no Quarto Distrito, mas também sou pedagoga de formação, e tive uma pequena trajetória como professora de educação infantil. Por isso, terei um olhar bem voltado para a educação, mas não só para isso. Fico preocupada com a questão da educação, porque Porto Alegre conta com um dos piores índices de aprendizado. Também vou trabalhar bastante para desburocratizar o setor público e promover uma agenda de melhorias no ambiente de negócios da cidade, e facilitar a vida do empreendedor.

JC - Qual marca pretende deixar em Porto Alegre?

Raqueli - A marca do partido Novo, que é de trabalho sério, comprometido com o cidadão porto-alegrense, marca de integridade e transparência na administração, a mesma realizada em Joinville, a maior cidade catarinense, que conta com mais de 90% de aprovação da população. O lema da campanha do partido Novo é "o Novo pelo povo", e é isso o que a gente precisa resgatar: a confiança para prosperar em Porto Alegre.