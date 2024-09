Carrefour reabre hipermercado em cidade da RMPA cinco meses após enchente

Cinco meses após as cheias históricas no Rio Grande do Sul, a maior varejista do Brasil vai conseguir reabrir a loja em uma das cidades mais arrasadas pelo evento climático. O hipermercado Carrefour, no bairro Mathias Velho, em Canoas, já tem data para voltar ao dia a dia dos moradores.

A unidade, na rua Mathias Velho, 555, que teve de passar por restauração completa, a exemplo de muitas operações de outras bandeiras gaúchas, reabre em 4 de outubro, segundo informação estampada no local. Um posto de combustíveis que fica ao lado já tinha sido reativado.

A companhia varejista, dona ainda das bandeiras Atacadão (precursor de atacarejos no Brasil) e Nacional (supermercado de vizinhança comprado do ex-Grupo BIG), tem outras lojas em áreas atingidas, como na Zona Norte de Porto Alegre.

Em nota, o grupo francês disse, na semana passada, que o "hipermercado está passando por uma extensa reforma, depois de ser atingido pela enchente em maio deste ano". A companhia ainda não havia noticiado o dia da reabertura.

Comercial Zaffari (dono da bandeira Stok Center, com loja atingida em Porto Alegre), Unidasul (Macromix e Rissul), Codebal (Eldorado do Sul) tiveram unidades inundadas. Outros grupos como(dono da bandeira Stok Center, com loja atingida em),(Macromix e Rissul), Unisuper , que teve 70% dos pontos atingidos e fechados, e(Eldorado do Sul) tiveram unidades inundadas.