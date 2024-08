'Vamos nos reerguer', diz presidente da Unisuper

"Se é para cair, vamos cair atirando." Quando o dirigente de uma das maiores redes de supermercado gaúcha ouviu a frase do filho de 22 anos só teve um pensamento: "Vamos nos reerguer". O presidente da Unisuper, Sandro Formenton, chorou ao relembrar para a coluna como foi ver nove das 22 lojas inundadas pelas águas em 4 de maio . O drama do varejista não foi exceção. Talvez o tombo, sim, pode ter sido um dos maiores do setor. "Perdemos as lojas que mais faturavam, que respondem por mais de 70% da receita total", contabiliza. A rede faturou R$ 885 milhões em 2023. Quinta-feira passada, o presidente, o filho Gabriel e funcionários reabriram a primeira loja das duas fechadas em Porto Alegre. Faltam oito. "Vamos abrir uma a cada 15 dias", adianta. O varejista lamenta, porém, não ter conseguido nenhum crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "O banco pediu nosso PL de 2023, que foi negativo. Foi a barreira. Não olharam os empregos que geramos."

Minuto Varejo - O que significa reabrir a primeira loja?

Sandro Formenton - Sofremos muito para retomar. O estrago foi muito grande. É um recomeço. Tiramos força não sei da onde para recriar o negócio. Vamos manter todas as lojas. Queremos reabrir uma a cada 15 dias. Mudamos o CD para outro local onde estamos operando desde o começo do mês.

MV - Qual é a conta de perdas e para a retomada?

Formenton - A perda foi de R$ 39 milhões em mercadorias e devemos gastar R$ 50 milhões a R$ 52 milhões nas reformas (lojas e CD, que teve quase 5,5 metros de água). São R$ 90 milhões. A demora na retomada se deve à falta de recursos. Não tivemos nenhum acesso a crédito do BNDES. Para este início, estamos usando as economias de cada família proprietária. Todo mundo está colocando suas economias, mas não temos dinheiro para reabrir nem metade.

MV - Por que o BNDES não aprovou financiamento?

Formenton - Não sei. Fizemos o cadastro para buscar o valor. Apresentamos toda documentação pedida. O banco olhou para a empresa e não sei o que não enxergou. O governo diz na mídia que ajuda, mas conto nos dedos amigos empresários que conseguiram algo. O único apoio foi o lay-off de mais de 500 funcionários (são 1,2 mil no total) com seguro-desemprego, mas que, em dois meses, teremos de garantir o emprego. Este é o nosso desafio e caos. Se não conseguirmos reabrir as lojas, vai ter desemprego e bastante quando eles retornarem. O BNDES alegou que o Patrimônio Líquido (PL) tinha sido negativo em 2022 e 2023. Esta foi a barreira. Seguiram a regra. Não olharam os empregos que geramos e que não temos atrasos com bancos ou tributos. Não podemos pegar crédito com bancos comerciais vendendo R$ 40 milhões a menos por mês. Preciso dinheiro mais barato e prazo. O ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, e equipe se esforçaram, mas não conseguiram nos ajudar.

MV - Qual foi o momento mais difícil até agora?

Formenton - (Pausa, voz embargada). Foi o dia 4 de maio enxergar tudo dentro da água (choro). Foram 24 anos trabalhando. Começamos com um armazém de 50 metros quadrados. Não é mole.

MV - O senhor chegou a cogitar desistir devido aos impactos?

Formenton - Os primeiros dias foram difíceis. Aí tu pensa: precisava ser tão pesado? Tenho uma família guerreira e sócios e funcionários gigantes. Uma frase do meu filho de 22 anos, o Gabriel, resume a nossa atitude desde aquele 4 de maio. Ele me disse: "Pai, se é para cair, vamos cair atirando. Vamos levantar a cabeça e trabalhar". É o que estamos fazendo.