Rede de supermercado que teve 70% da operação fechada pela enchente reabre 1ª loja

Uma das redes de supermercados com mais operações em Porto Alegre e Região Metropolitana (RMPA) vai, de certa forma, ressurgir nesta quinta-feira (8). A coluna Minuto Varejo já explica. A Unisuper teve nove das 22 lojas próprias que operavam na região fechadas pela inundação histórica de maio. Esta semana a marca vai conseguir reabrir a primeira unidade, que é simbólica.

A filial foi aberta em 2022, após compra do prédio que foi de uma indústria e grande reforma

A rede montou um cronograma de reabertura "gradual" das filiais. Não foi divulgado até quando todas estarão abertas. Canoas concentra parte importante da operação e foi muito afetada. Também não foi revelado o valor total do prejuízo com os impactos das cheias e o que está sendo investido na restauração dos pontos.

O centro de distribuição (CD), localizado na Zona Norte da Capital, perto da Arena Grêmio, também foi fechado devido às cheias.

A unidade da avenida Brasil começa a atender novamente os clientes às 9h de quinta. O ponto foi inaugurado em julho de 2022 , após aquisição do prédio que foi uma fábrica de alumínio.

As unidades afetadas respondem por mais de 70% das operações da bandeira. Além de 22 lojas, a Unisuper tem 13 unidades licenciadas que usam a bandeira em 12 cidades.

Água quase encobriu filial da avenida Brasil, no Quarto Distrito em Porto Alegre UNISUPER/DIVULGAÇÃO/JC

Sobre o começo da retomada das unidades, a direção da rede destaca a superação: “Esta é mais uma prova da coragem e da resiliência”, comenta, em nota, o presidente do grupo, Sandro Formenton.

Segundo a rede, 55 funcionários trabalharam para recolocar a loja em condição de funcionar. "Passou por um extenso processo de limpeza, restauração e instalação de novos equipamentos", diz a nota da rede.

A rede diz que manteve os 1,2 mil empregos diretos nos mais de três meses com boa parte da estrutura fechada. Com CD que também foi inviabilizado no bairro Humaitá, a empresa realocou a estrutura em outro local para manter o abastecimento das filiais abertas.

A rede foi criada em 2000 com a união de outros supermercados de perfil familiar. Em 2021, cinco empresas que operavam ainda com suas próprios registros jurídicos decidiram se unir em uma sociedade única. A loja da avenida Brasil foi simbólica para lançar no mercado a fusão. O grupo tem mais de 1,6 mil funcionários.