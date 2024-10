Ocupação das Emergências adulto dos hospitais de Porto Alegre chega a 200,99%

Quatrocentas e oito pessoas estão em observação ou internadas nas emergências adulto da rede hospitalar de Porto Alegre, número superior aos 203 leitos que são oferecidos. Conforme o Dashboard, painel de gestão, da situação das emergências de Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (1), no cenário geral, a ocupação está em 200,99%.

Na emergência adulto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, dos 56 leitos oferecidos, há, neste momento, 150 pessoas em observação ou internadas e uma aguarda por atendimento no local. A emergência adulto do Hospital Conceição conta com 51 leitos e há 92 pessoas em observação ou internadas e 23 pessoas aguardam para serem atendidas. A emergência adulto do Instituto de Cardiologia conta com 14 leitos e há 37 pacientes em observação/ou internados e dois na fila de espera para serem atendidos. Na emergência adulto dode Porto Alegre, dosoferecidos, há, neste momento,em observação ou internadas e uma aguarda por atendimento no local. A emergência adulto doconta com 51 leitos e háem observação ou internadas e 23 pessoas aguardam para serem atendidas. A emergência adulto doconta com 14 leitos e háem observação/ou internados e dois na fila de espera para serem atendidos.

Santa Casa tem 77 pacientes em observação ou internadas

A emergência adulto da Santa Casa de Misericórdia conta com 28 leitos, sendo que, no momento, 77 pacientes estão em observação/ou internados. Na fila de espera pelo atendimento há cinco pessoas. A emergência adulto do Hospital São Lucas oferece 10 leitos, porém, há 31 pessoas em observação/ou internadas e há quatro pacientes aguardando na fila de espera para serem atendidos.



O Hospital da Restinga oferece 18 leitos para emergência adulto, sendo que 21 pessoas estão em observação/ ou internados. Dez pacientes estão aguardando para serem atendidos. A emergência do Hospital Vila Nova conta com 26 leitos para emergência adulto; há 30 pacientes em observação/ ou internadas. Na fila de espera, 20 pessoas aguardam por um atendimento.