Emergência pediátrica do Hospital de Clínicas está superlotada

Trinta e três crianças são atendidas nas 14 vagas existentes na emergência pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) na manhã desta terça-feira (1). De acordo com nota divulgada pela instituição hospitalar, todos os recursos materiais e humanos disponíveis estão sendo usados no limite máximo para atender a uma demanda superior ao dobro da capacidade do setor.Em casos mais simples, a recomendação é que a população evite a emergência e procure as unidades básicas de saúde ou prontos atendimentos. Conforme a assessoria de comunicação social do HCPA, hoje, às 14h, será divulgada nova nota sobre a situação na emergência pediátrica.Nos demais hospitais, a ocupação está em 108%Pelo Dashboard, painel de gestão da situação das emergências de Porto Alegre no cenário geral, a ocupação está em 108%. Alguns hospitais da Capital estão atendendo acima da capacidade, como o da Restinga, Hospital da Criança Conceição e Presidente Vargas. Já a situação nos prontos-atendimentos está dentro da normalidade.Neste momento, observa-se pelo painel de gestão que a emergência pediátrica do Hospital Restinga, onde há 12 leitos, tem 21 crianças em observação/ou internação. Porém, não há fila de espera para atendimento no local. No Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que tem 18 leitos, também há 21 crianças em observação/ou internação e não há filas de espera para atendimento.A situação no Hospital da Criança Conceição é a seguinte: a instituição hospitalar conta com 16 leitos e, neste momento, há 22 crianças em observação/ou internação e também não há fila de espera para atendimento no local.