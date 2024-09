Tempestades retornam ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira

Após breve sossego proporcionado por um final de semana ensolarado no Estado, os gaúchos voltam a acender o alerta para tempestades a partir desta terça-feira (1º). Em Porto Alegre, segundo a Defesa Civil Municipal, há risco de temporais, com descargas elétricas, possibilidade de granizo, acúmulos de chuva de até 60 mm, além de ventos fortes, com rajadas que podem variar entre 40 e 70 km/h.

A situação deve ser ainda pior, com acumulados podendo superar os 80 mm, sobre áreas da

Campanha, Sul, Costa Doce, Noroeste, Norte, Nordeste e Serra. A previsão vale para esta terça e quarta-feira.

Conforme a meteorologista Estael Sias, da MetSul, porém, o evento não deve se assemelhar àquele da última semana, quando diversos municípios, principalmente da Região Sul, conviveram com cheias e outros transtornos provocados por uma sequência de dias chuvosos.

"Não serão volumes tão significativos ou duradouros. Espera-se pancadas esparsas, com potencial de temporal, é verdade, mas menos poder destrutivo, como a elevação de níveis de rios. Não acredito em tantos transtornos neste evento em comparação com o da semana passada, quando houve uma combinação de elementos", afirma.

Segundo ela, a chuva desta terça deve ficar mais concentrada na Metade Sul e Oeste, com volumes na faixa dos 30 mm. Na Capital, Região Metropolitana e na Zona Norte gaúcha, os episódios de instabilidade começam a ganhar força a partir da madrugada de quarta-feira.

"Nesse primeiro momento, Porto Alegre não deve sofrer muito e pode até ter períodos de sol e abafamento. O grosso da chuva deve aparecer apenas amanhã, mas sem previsão de excessos. O Norte do Estado, por sua vez, também deve sofrer com temporais somente na quarta, com volumes na casa dos 50 mm", explica.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a nova instabilidade surge como consequência do avanço de uma frente fria associada a uma área de baixa pressão sobre a Argentina, e aumento do fluxo de calor e umidade vindo do Norte do País. Essa frente avança pelo território gaúcho a partir desta madrugada.

Em relação a condição hidrológica do Estado, os alertas ficam para as bacias hidrográficas do Sul e

Norte do Estado, sendo elas: Apuaê-Inhandava, Passo Fundo, Várzea, Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo,

Ijuí, Ibicuí, Quaraí, Santa Maria, Negro, Alto Jacuí, Pardo, Taquari-Antas, Caí, Sinos, Gravataí, Mampituba,

Tramandaí, Camaquã e Mirim-São Gonçalo.

A tendência é que, na quinta-feira (3), o tempo volte a firmar em todas as regiões, com o sol voltando a brilhar, mesmo que entre algumas nuvens.