JCast entrevista Guilherme Abdala e Felipe Ribeiro, Sócios da Evermonte

O novo episódio do JCast, podcast do Jornal do Comércio, convida os sócios da Evermonte Guilherme Abdala e Felipe Ribeiro para a conversa desta sexta-feira (27). Quem conduziu o programa foi a jornalista Roberta Fofonka, durante a Expointer.

Trazendo uma pesquisa sobre recrutamento e seleção e necessidades do setor do Agro, os especialistas em recrutamento exploram as tendências do mercado de trabalho, o papel da inovação nessa área e as competências essenciais para se destacar em um cenário em constante transformação. Também expuseram como atender essas especificidades da área de atuação.

Com episódios quinzenais e, nesta ocasião, atuando na sede da Expointer 2024, a iniciativa faz parte do JCast, amplo projeto de streaming do Jornal do Comércio. O projeto visa receber pensadores, visionários, empreendedores e executivos com uma mentalidade inovadora. Assista, abaixo, ou no canal do YouTube Jornal Do Comércio.