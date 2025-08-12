Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Envio de pacotes no RS tem alta de 175% no 2º trimestre;
• Decisão da Taurus gera incerteza sobre os postos de trabalho no RS;
• Missão na China busca viabilizar a produção de fertilizantes no RS.
Porto Alegre,
Publicada em 12 de Agosto de 2025 às 07:00