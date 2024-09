JCast: Conecta entrevista o Cirurgião Cardiovascular Dr. Lucas Krieger Martins

Foi lançado, nesta quinta-feira (19) o quarto episódio do programa Conecta, que recebeu o cirurgião cardiovascular Lucas Krieger Martins. O programa faz parte do JCast, amplo projeto de streaming do Jornal do Comércio, e é apresentado pelo jornalista e empreendedor Ico Thomaz.

A conversa do novo episódio do programa aborda, entre outros temas, os avanços da medicina cardiovascular. Ico Thomaz também conversou com Martins desde o impacto das inovações tecnológicas no tratamento de doenças cardíacas e as tendências para o futuro da área médica, até procedimentos para transplantes.

Com a proposta de uma conversa descontraída, o convidado, natural de São Luiz Gonzaga, aproveitou também a oportunidade para contar um pouco de sua trajetória até sua posição como cirurgião, assim como curiosidades e possibilidades da área médica.

Confira abaixo o programa na íntegra no YouTube, também disponível no Spotify.