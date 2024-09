JCast entrevista membro da diretoria da Farsul Jovem, Julia Antiqueira

O novo episódio do JCast, podcast do Jornal do Comércio, procura discutir o papel do jovem no campo, e os desafios enfrentados na sucessão familiar dos negócios rurais. A conversa, nesta quinta-feira (12), é apresentada pela editora do caderno GeraçãoE, Isadora Jacoby, e recebe a integrante da diretoria da Farsul Jovem, Julia Antiqueira.

Tratando também de empreendedorismo no agronegócio, Julia é taxativa a respeito de reiterar o local do público mais jovem no meio. “Acho que é uma junção perfeita, a experiência e a sabedoria das pessoas mais velhas, que sabem nos orientar, e dizer o que é certo e o que é errado, pessoas que já tem a vivência, junto com essa parte que o jovem traz, de tecnologia, de networking e conhecimento dessa parte mais tecnológica”, reitera a integrante da Farsul Jovem.

A convidada também compartilhou, durante a conversa, sua jornada pessoal, experiências e perspectivas, sobre a importância da juventude na renovação e sustentabilidade das propriedades rurais. A entrevista, na íntegra, pode ser conferida no canal do JC no Youtube.

Com episódios quinzenais e, nesta ocasião, atuando na sede da Expointer 2024, a iniciativa faz parte do JCast, amplo projeto de streaming do Jornal do Comércio. O projeto visa receber pensadores, visionários, empreendedores e executivos com uma mentalidade inovadora.