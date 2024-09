Videocast Better Future entrevista o CEO da Klooks, Alexandre Abu-Jamra

Inovação, estratégias empresariais e o futuro das organizações na era digital são os temas do quarto episódio do videocast Better Future, apresentado pela colunista de Tecnologia e Inovação do Jornal do Comércio Patricia Knebel. O entrevistado desta quinta-feira (5) é or CEO da Klooks, Alexandre Abu-Jamra.

"As principais besteiras dos empresários se dão quando eles têm muito dinheiro no caixa. Acho uma grande perda de tempo e eficiência ter dinheiro demais em caixa. Sempre fui mais do investimento comedido e do crescimento paulatino", salientou o empreendedor durante a entrevista que já está no ar pelo canal do JC no Youtube.

Com episódios quinzenais, a iniciativa faz parte do JCast, amplo projeto de streaming do Jornal do Comércio. O projeto visa receber pensadores, visionários, empreendedores e executivos com uma mentalidade inovadora.