Videocast Better Future entrevista o professor, palestrante e escritor Dado Schneider

Geração Z, Cooperação Intergeracional e Futuro do Trabalho são os temas do terceiro episódio do videocast Better Future, apresentado pela colunista de Tecnologia e Inovação do Jornal do Comércio Patricia Knebel. O entrevistado desta quinta-feira (8) é o professor, palestrante e escritor Dado Schneider.

"Se há um fosso geracional que a gente tem de se aproximar, se entender, quem é que tem mais experiência, é mais vivido, e tem mais maturidade para iniciar a aproximação? Quem é mais velho", destacou o profissional durante a entrevista que já está no ar pelo canal do JC no Youtube.

Com episódios quinzenais, a iniciativa faz parte do JCast, amplo projeto de streaming do Jornal do Comércio. O projeto visa receber pensadores, visionários, empreendedores e executivos com uma mentalidade inovadora.