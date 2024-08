Videocast Better Future entrevista o head de Inovação e Gestão Estratégica da SLC, Frederico Logmann

O futuro do agronegócio é tema do episódio do videocast Better Future, apresentado pela colunista de Tecnologia e Inovação do Jornal do Comércio Patricia Knebel. O entrevistado desta quinta-feira (1º) é o head de Inovação e Gestão Estratégica da SLC Agrícola, Frederico Logmann.

“A gente precisa organizar bem os movimentos que a empresa vai fazendo mas a gente está aberto para modificar o nosso negócio”, destacou o profissional durante a entrevista que foi ao ar pelo canal do JC no Youtube, a partir das 11h.

Com episódios quinzenais, a iniciativa faz parte do JCast, amplo projeto de streaming do Jornal do Comércio. O projeto visa receber pensadores, visionários, empreendedores e executivos com uma mentalidade inovadora.