Tito Gusmão, CEO e fundador da Warren, é convidado no primeiro episódio do JCast: Better Future

O Jornal do Comércio lança, nesta quinta-feira (18) o primeiro episódio da iniciativa do videocast Better Future. Apresentado por Patricia Knebel, colunista de Tecnologia e Inovação, o episódio de estreia convida Tito Gusmão, CEO e fundador da Warren, corretora e gestora de patrimônio, para um debate acerca de temas como novas tecnologias, modelos de gestão e comportamentos disruptivos focados no Mercado Financeiro e Digital.

A iniciativa faz parte do, JCast, amplo projeto de streaming do Jornal do Comércio. No primeiro episódio, em tom descontraído, Gusmão expôs desde projeções técnicas para tecnologias financeiras até parte de sua trajetória pessoal e profissional.

O videocast terá episódios quinzenais, e próximas edições vão abordar temas como novas tecnologias, a exemplo da Inteligência Artificial generativa e soluções para problemas complexos. O projeto visa receber pensadores, visionários, empreendedores e executivos com uma mentalidade inovadora.