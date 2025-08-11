Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Lideranças da Serra pedem melhorias em infraestrutura.
• Polarização marca audiência pública sobre o novo Plano Diretor de Porto Alegre.
• No caderno Empresas&Negócios: Litoral Norte projeta alta no turismo e tenta romper com sazonalidade.
Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 11 de Agosto de 2025 às 07:00