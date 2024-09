Arroio na Zona Norte de Porto Alegre transborda após as fortes chuvas

O arroio Passo da Mangueira, localizado na av. Prof. Paula Soares, na Zona Norte de Porto Alegre, transbordou na manhã desta quinta-feira (26) em decorrência das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana.

O arroio já é fonte de reclamação dos moradores há bastante tempo. A falta de estrutura preocupa bastante. A reforma é uma das reivindicações mais antigas dos residentes do bairro Jardim Itu. A falta de estrutura preocupa bastante. A reforma é uma das reivindicações mais antigas dos residentes do bairro Jardim Itu.

O Jornal do Comércio entrou em contato com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) para saber mais informações sobre a situação do arroio atualmente. De acordo com a assessoria de comunicação, uma equipe se deslocou até o trecho do Passo da Mangueira na Assis Brasil e não houve extravasamento.