Porto Alegre deve registrar mais de 100 mm de chuva nesta quinta-feira

Os acumulados de chuva na região da Costa Doce do Rio Grande do Sul já somam 200 milímetros. A chuva, no entanto, deve ganhar força em Porto Alegre e na Região Metropolitana nesta quinta-feira (26). Um alerta da Defesa Civil Municipal indica que a Capital deve registrar, diariamente, até a próxima sexta-feira (27), acumulados entre 50 e 100 mm. O vento deve atingir até 80 km/h.



“A instabilidade que estava semi-estacionária entre o Sul do Estado e o Uruguai se transformou em uma frente fria, o que contribuiu para que a quinta-feira seja marcada pela chuva na Capital”, explica a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia. Os acumulados desta quinta-feira devem chegar perto da média histórica do mês de setembro, que é de 147,8 mm.

Dessa forma, a preocupação é, principalmente, com alagamentos e transtornos na área urbana. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), todas as 23 Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps), chamadas de casas de bomba, estão em funcionamento.



A possibilidade de temporal com raios, queda de granizo e rajadas de vento não está descartada, tendência que se repete também em áreas do Centro do Estado, incluindo Santa Maria e Santa Cruz. “Na faixa Norte, que apresentou bastante fumaça e calor na divisa com Santa Catarina, a chuva ocorre de forma regular”, complementa Estael. A temperatura deve variar entre 19 e 22 graus.



Com o vento Sul, que traz a frente fria, a qualidade do ar melhora na maioria das cidades gaúchas. O Rio Grande do Sul também está sob dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um indica grande perigo para altos volumes de chuva em cidades do Centro e Sul do Estado. Nessas regiões, a chuva será superior aos 100 mm ao longo do dia. O segundo aviso abrange mais localidades e destaca o risco de tempestade na Fronteira Oeste, Campanha, Sul, Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre. Embora a previsão indique volumes significativos, a instabilidade se afasta já na sexta-feira (27).