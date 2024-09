Canoas suspende aulas no período da tarde desta quinta-feira

Após as fortes chuvas e ventos de até 60km/h na manhã desta quinta-feira (26), a Secretaria de Educação (SME) de Canoas suspende as aulas de educação infantil e de ensino fundamental em toda a rede municipal para o turno da tarde.

Em seu site, a prefeitura informa que foram registrados quase 50 milímetros (mm) de chuva na cidade. Segundo o monitoramento do Escritório de Resiliência Climática e Defesa Civil de Canoas (Eclima), entre o período das 0h às 10h, o bairro Guajuviras teve o maior volume, com 49,8 mm, seguido do Rio Branco (46mm), Marechal Rondon (43,2mm), Estância Velha (43 mm) Mathias Velho (40,8mm), Fátima (40,4mm), Niterói (39 mm)e Centro (38,7mm).

A administração informa, ainda, que todas as oito casas de bombas do município e os 29 motores estão em pleno funcionamento. O município ainda conta com 50 motobombas, utilizadas após a enchente de maio, à disposição para auxiliar no escoamento da água.