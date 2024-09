Primavera será de tempo mais seco no Rio Grande do Sul

A primavera, no hemisfério Sul, se inicia neste domingo (22), às 9h44min, e termina às 6h20min do dia 21 de dezembro. Para este ano, a previsão é de um volume menor de chuva do que o registrado em 2023. De acordo com o coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS), meteorologista Flávio Varone, ao longo dos próximos meses deverá se estabelecer um novo fenômeno La Niña, de fraca intensidade, e que deverá diminuir as chuvas no Rio Grande do Sul.

“Não se espera grandes estiagens, nada prejudicial ao setor agropecuário do Rio Grande do Sul. A tendência é de chuvas dentro da normalidade em outubro e diminuindo nos meses de novembro e dezembro”, afirma Varone. Segundo ele, as temperaturas serão mais amenas com geadas tardias bem localizadas e de fraca intensidade.

Primavera mês a mês

Outubro: chuva dentro da normalidade na maioria das regiões, com valores acima da média na faixa norte

Novembro: chuva ligeiramente abaixo da média na maior parte do Rio Grande do Sul

Dezembro: chuva abaixo da média em todo o Rio Grande do Sul, sendo mais seco na faixa leste