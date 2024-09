Defesa Civil emite alerta de tempestade para Porto Alegre nesta quinta

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta, nesta quarta-feira (18), para possibilidade de chuvas fortes e rajadas de vento na região. O aviso, válido a partir das 20h desta quinta-feira, até as 21h de sexta-feira, prevê ventos entre 40km/h e 60km/h, enquanto chuvas podem chegar a 35mm no período. As informações são da Sala de Situação do Estado.

Com a chuva, há risco de elevação em arroios, com possibilidade de extravasamentos, além de alagamentos pontuais no perímetro urbano. O órgão também especifica que prevê o avanço de uma frente fria com tempestades pelo Rio Grande do Sul. Caso necessitar auxílio, os números da Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193) podem ser acionados.

Chuvas nos próximos dias no restante da região sul

A empresa de meteorologia MetSul também especificou, na última terça-feira (17), que durante os próximos dez dias, a contar desta data, o sul do Brasil pode ter acumulados expressivos superiores a 50 mm em municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná.

A instabilidade será frequente, segundo a instituição, com os maiores acumulados previstos para o Rio Grande do Sul, onde os volumes devem passar dos 100 mm em algumas localidades. Haverá chuva no final da semana e novamente no decorrer da semana que vem.