Instabilidade volta ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

Depois de um inicio de semana ensolarado na maior parte das regiões gaúchas, o tempo começa a virar a partir desta quarta-feira (18). Sobretudo na Metade Norte do Estado, já é esperada chuva esparsa e passageira ainda nas primeiras horas do dia, entre a madrugada e a manhã. A partir de quinta-feira, essa instabilidade se espalha e se soma à volta da fumaça dos incêndios florestais de outras regiões do Brasil ao Rio Grande do Sul.

Na quarta, enquanto algumas áreas devem receber o retorno da precipitação e do tempo nublado, a maior parte do território gaúcho seguirá com predomínio de ar seco e sol. O frio, que no amanhecer pode chegar a 6°C nos Campos de Cima da Serra, perderá força ao longo da tarde, com as mínimas ficando entre 13° e 15° na maior parte das regiões.

Na Capital e Região Metropolitana, o dia será de sol e poucas nuvens, o que se manterá durante quase toda a quinta - já que à noite são previstas pancadas isoladas de chuva. Nos próximos dias a principal metrópole gaúcha terá máximas na média de 26°C e mínimas de 13°C.

Em relação às fumaças, o principal responsável por esse regresso, segundo a MetSul Meteorologia, será o retorno do vento Noroeste, que deve soprar no Rio Grande a partir de amanhã e trazer o ar poluído de outras áreas do País.