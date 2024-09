Qualidade do ar vai se manter boa até a quarta-feira, mas a fumaça retorna

A qualidade do ar de Porto Alegre vai se manter boa até a quarta-feira (18), conforme a Metsul Meteorologia. Fatores como a chuva, a nebulosidade e o vento auxiliam na melhoria da qualidade do ar. Por outro lado, a meteorologista Estael Sias, da Metsul, explica que a partir da quinta-feira (19), as condições do tempo devem mudar por causa do reingresso do vento Noroeste que deve trazer a fumaça dos incêndios florestais de outras regiões do Brasil novamente ao Rio Grande do Sul.

Chuva deve retornar ao RS na sexta-feira

“Só na sexta-feira (20) deve ter chuva novamente. Neste período, vamos continuar avaliando a qualidade do ar e o retorno da fumaça ao território gaúcho”, destaca Estael Sias, meteorologista da MetSul. "Enquanto as queimadas em todo o território do Brasil não cessarem por completo, ainda falaremos muito de fumaça. O vento é quem determina para onde essa fumaça vai. Enquanto existir vento norte, ela irá retornar ao Rio Grande do Sul", descreve.



Depois de conviver com fumaça e cheiro forte, além de ar pesado e seus componentes, que geram aumento de problemas respiratórios e lotação de emergências, os moradores de Porto Alegre experimentam no sábado (14) a "normalidade" com o céu azul.