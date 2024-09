Concentração de partículas sólidas na chuva preta é sete vezes maior que a normal

Na próxima quinta-feira (19), o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgará os dados da análise de metais e coliformes na água da chuva preta. Os resultados preliminares mostram que a concentração de partículas sólidas do fenômeno, registrado em Porto Alegre na semana passada, é sete vezes maior do que a normal, indicando 187.



O IPH realizou a coleta das amostras em dois momentos diferentes do dia 12 de setembro, uma pela manhã e outra à tarde. Na literatura científica, em comparação com as chuvas normais, sem a presença de poluição na atmosfera, “os valores indicam que a concentração de sólidos totais e sólidos suspensos totais estão muito mais elevados. Às vezes cinco, seis e até sete vezes maior”, detalha o coordenador técnico do Laboratório de Saneamento, Louidi Lauer Albornoz.

Além da concentração de sólidos, a análise considerou pontos como a turbidez e a cor. Quanto menor a turbidez, mais cristalina e de melhor qualidade é a água. O valor encontrado na água da chuva preta foi de 89,9, enquanto o recomendado é de -1. Referente a cor, a análise preliminar sinaliza 100,3 mg/L Pt.Co. O parâmetro de consumo humano é -15.

Os metais, no entanto, podem estar associados aos sólidos e podem ficar aderidos na superfície. “Quando ele precipita, o sólido que chega ao solo não é apenas matéria orgânica, ele pode ter metais associados, que podem ser tóxicos à saúde humana e ao meio ambiente”, explica Albornoz.

Dessa forma, o impacto da chuva preta pode ser sentido tanto no contato direto, quanto no secundário, afetando, inclusive, os lençóis freáticos. Parâmetros inorgânicos como presença de íons, sódio, sulfato, cálcio e magnésio possuem um equilíbrio no solo, que pode ser afetado pela chuva em grande quantidade e pode provocar erosões, atingindo as plantações.

O que é a chuva preta