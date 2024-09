Rio Grande do Sul poderá ter nova ocorrência de 'chuva preta'

Uma frente fria avança neste final de semana trazendo chuva para todo o território do Rio Grande do Sul. Com a tendência de precipitação, existe a possibilidade da ocorrência um fenômeno pouco usual: a chuva preta. Em decorrência das queimadas registradas na região amazônica, a quantidade de fumaça se intensifica a sua presença no Estado entre hoje e amanhã, mas esbarrará na chegada da massa de ar frio, dando lugar às chuvas que podem limpar a atmosfera, causando o evento atípico.

A chuva preta, que já atingiu alguns pontos do Estado, como a Zona Sul, é um fenômeno que ocorre quando a fuligem e outras partículas presentes na atmosfera se misturam com a umidade e e se transformam em chuva. A fuligem é um material particulado formado principalmente pelo carbono, que se forma como resultado da combustão incompleta de materiais orgânicos. Quando esses elementos não queimam por completo, eles produzem partículas finas de carbono negro, capazes de ficarem suspensas no ar por longos períodos e viajar grandes distâncias.

Segundo a meteorologista da MetSul, Estael Sias, a precipitação prevista para os próximos dias vai limpar a atmosfera do acúmulo de fuligem, causando uma água mais suja e escura. "Quando chove, a água limpa a atmosfera e existe a possibilidade dessa chuva ser suja, até porque a densidade da fumaça presente no Estado é muito grande. A boa notícia é que teremos essa limpeza a partir da chegada da chuva, gerando uma melhora na qualidade do ar para os próximos dias", afirmou Estael.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) emitiu um alerta devido aos índices ruins na qualidade do ar, exigindo cuidados por parte de grupos sensíveis, que podem recorrer ao uso de máscara para evitar maiores problemas respiratórios. Apesar da preocupação, o período não demonstrou um acréscimo nas ocorrências médicas relacionadas às fumaças.

"Essa já é uma época que por si só tem aumento da procura de atendimento por quadros respiratórios, especialmente devido a maior frequência de infecções virais. Até o momento, em Porto Alegre, não houve registro de aumento de atendimentos ou internações hospitalares diretamente relacionados à fumaça", afirma Amanda Guimarães, pneumologista do Hospital Moinhos de Vento.