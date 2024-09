Rio Grande do Sul registra temperaturas baixas neste domingo

As temperaturas caíram neste domingo (15) no Rio Grande do Sul. De acordo com a MetSul Meteorologia, muitas cidades começaram o dia com os termômetros marcando um dígito. "As mínimas caíram abaixo dos 5ºC em diversas localidades e foram menores na Serra e nos Campos de Cima da Serra em horas da madrugada e do amanhecer", diz a nota oficial.

Conforme a rede de estações oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, as menores mínimas no estado foram de 4,3ºC em Cambará do Sul; 5,0ºC em Canela; 5,1ºC em Livramento; 5,5ºC em Jaguarão e Bagé; 5,7ºC em Canguçu; 6,2ºC em Dom Pedrito; 6,3ºC em Quaraí; e 6,5ºC em Vacaria.



Na Grande Porto Alegre, as mínimas foram de 7,6ºC em Gravataí; 7,7ºC em Nova Santa Rita; 8,8ºC em Novo Hamburgo; 9,3ºC em Campo Bom; e 9,9ºC em Viamão. Em Porto Alegre, a mínima ficou em 10,3ºC no bairro Jardim Botânico e em 8,8ºC em Belém Novo.



A previsão é de que o início da semana continue frio no Rio Grande do Sul, mas as mínimas não devem ser tão baixas quanto as deste domingo. Apesar disso, grande parte do estado deve amanhecer com marcas perto dos 10ºC. Em Porto Alegre, as temperaturas máximas não passam dos 26ºC durante a semana e as mínimas variam de 12ºC a 16ºC.

Já para o restante da segunda quinzena de setembro, a MetSul prevê que o Rio Grande do Sul seguirá com temperaturas perto ou pouco acima da média na maioria das localidades. A metade norte deve registrar marcas acima da média. A metade Sul terá dias amenos. Não há expectativa de de forte calor ou de muito frio nas regiões durante longos períodos.