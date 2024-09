Qualidade do ar melhora em Porto Alegre, mas deve piorar durante a semana

A qualidade do ar de Porto Alegre está consideravelmente melhor neste domingo (15). De acordo com o painel do IQAir, plataforma suíça de monitoramento da qualidade do ar, às 13h, o índice de poluição do ar marcava 33 pontos, considerado "bom". Com isso, os porto-alegrenses podem abrir as janelas e praticar exercícios ao ar livre. No entanto, a situação volta a piorar ao longo da semana. Na quinta-feira (19), o ar fica moderado, e já na sexta-feira (20) pode ficar crítico para "populações sensíveis".

Para efeito de comparação, na última sexta-feira (13), a poluição do ar chegou a 172 pontos no índice, número preocupante. Mesmo com a melhora, o painel indica que a concentração de PM2,5, sigla para material particulado fino, que são partículas de poeira muito pequenas presentes no ar, com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros, está 1,6 vez acima do manual para a qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde. Os municípios da Região Metropolitana também registraram melhora. Em Viamão, o índice ficou em 31 neste domingo, em Guaíba, 32.

No momento, as capitais do Norte são as que apresentam a pior qualidade do ar. Em Porto Velho, Rondônia, o índice chegou a 366 pontos. Já em Rio Branco, no Acre, chegou a 199. Em Campinas, em São Paulo, a qualidade do ar também está ruim, com 166 pontos. Já a capital paulista, que chegou a ficar em primeiro lugar no ranking global de pior qualidade do ar, apresentou melhora neste domingo, com o índice marcando 31.

Até quarta-feira, Porto Alegre continua com números adequados, variando o percentual entre 33 e 40. Conforme a metodologia da IQAir, quanto mais elevado o número, pior está a condição do ar. Na sexta-feira, dia mais crítico, o índice salta para 137.

A piora na qualidade do ar pode agravar diversas doenças respiratórias e é responsável por cerca de 4,9 milhões de mortes, segundo dados referentes ao ano de 2017 e divulgados pelo Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) em 2020.

No Brasil, a situação é agravada pela seca e pelas queimadas que tomaram conta do País nas últimas semanas. Nos dias de aumento da poluição, é recomendado aumentar a ingestão de água, utilizar umidificadores, evitar atividades ao ar livre e usar máscaras, principalmente quem já possui algum fator de risco.