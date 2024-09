Porto Alegre registra fortes chuvas no fim da tarde desta sexta-feira

Atualizada às 20h de sexta-feira, 13 de setembro de 2024

A noite desta sexta-feira (13) chegou acompanhada por muita chuva em Porto Alegre. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até as 19h, as estações pluviométricas Jardim Botânico e Belém Novo registraram hoje, respectivamente, 25,4 e 27,8 milímetros de precipitação — a previsão é que o volume atinja o nível dos 30 milímetros até o fim do dia.

No final de semana, apenas as manhãs devem contar com chuvas. As tardes e noites de sábado (14) e domingo (15) devem ter apenas variações entre tempo firme e céu nublado, com temperaturas na faixa dos 10°C aos 20°C.

O trânsito foi afetado pela chuva, e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrou 10 ocorrências com ponto de água acumulada na pista:

• Viaduto Leonel Brizola x avenida Ceará

• Rua Edu Chaves x rua Vinte Cinco de Fevereiro

• Avenida Presidente João Goulart

• Avenida João Wallig x Teixeira Mendes

• Avenida João Wallig x Prudente de Moraes

• Voluntários da Pátria, 2431 x Almirante Tamandaré

• Voluntários da Pátria x Garibaldi

• Voluntários da Pátria x Comendador Coruja

• Farrapos, 2096, no sentido bairro-centro, próximo à avenida Presidente Roosevelt

• Wenceslau Escobar, 1286