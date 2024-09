Com 15 dias de propaganda na TV, candidatos focam na apresentação de propostas

Duas semanas depois do início da propaganda eleitoral gratuita no Rádio e na TV, os candidatos à prefeitura de Porto Alegre que tem direito a tempo de exposição – Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) – vem usando o espaço para trabalhar temas específicos de seus planos de governo, com suas equipes regularmente avaliando estratégias.

Nesta sexta-feira (13), na faixa das 13h, o programa de Juliana deu bastante espaço ao vice da pedetista, Dr. Thiago Duarte (União Brasil), que conversou com a parceira de chapa em um formato de podcast. Ali, o deputado estadual, que é médico, expôs a proposta da candidatura para zerar filas na saúde, utilizando a telemedicina para assistência entre médicos da rede pública, além da compra de consultas na rede privada por meio de pregão.

Segundo Tiago Brum, coordenador de TV da campanha da pedetista, pontuou que a campanha está "evoluindo para uma fase de abordagem de problemas e soluções, que englobam projetos para Porto Alegre". "É uma sequência natural para uma candidatura de oposição, mas que também se diferencia da outra candidatura que tenta polarizar este pleito com o atual prefeito", pontua.

Segundo a se apresentar, o tema trabalhado pelo candidato à reeleição Melo foi a pavimentação de vias na Capital ao longo de seu mandato. Ele apresentou números e citou vias asfaltadas, e utilizou depoimentos de cidadãos que se beneficiaram dessa política, como um motorista de aplicativo e a moradora de uma comunidade no bairro Serraria, na zona Sul, que teve ruas asfaltadas. Com mais tempo que suas duas adversárias, o emedebista também apareceu usando chapéu de palha, apelando para uma abordagem que mostra que ele é uma pessoa de origem simples.

Segundo Luiz Otávio Prates, coordenador de comunicação da campanha de Melo, os programas vem sendo avaliados por meio de pesquisas qualificativas e no diálogo com a população. “A gente vai testando a aderência do público, e ouve outras vozes e lideranças para ir guiando nosso conteúdo. O programa está performando bem”, analisa. Prates pontua que, depois de uma primeira frase em que o prefeito tratou da questão da enchente, os programas passaram a “mostrar as entregas do governo”.

A proteção da cidade contra enchentes foi o tema central do programa de Maria do Rosário, última a aparecer, no qual foram feitas diversas críticas à gestão de Melo e acusando o pedetista de culpar predecessores, o governo federal e até a população, e de que não cumpre as promessas de campanha. Em seguida, apresentou as propostas de seu plano de governo para a área, falando do uso de tecnologia na prevenção de desastres e em obras de saneamento básico que abrangerão toda a cidade.

O marqueteiro Halley Arrais, que trabalha para a campanha da petista, crê que “as pessoas ainda estão se conectando com os programas de TV” e, para essa fase, a estratégia foi mostrar a experiência de Rosário como parlamentar e ministra de Estado. “Na próxima etapa, quando o público começa a dar maior atenção aos programas, vamos focar ainda mais na visão de cidade e nas propostas da Maria”, revela.