Cremers fiscaliza serviço de Emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição

Para averiguar denúncias referentes ao atendimento de Emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), em Porto Alegre, médicos fiscais do Departamento de Fiscalização (Defis) do Cremers inspecionaram a instituição nesta quarta-feira (11). A instituição trabalha com protocolo de restrição máxima para atendimento na Emergência devido à superlotação, recebendo apenas casos graves com risco de morte. As informações são do Cremers.

Durante a inspeção, a equipe do Cremers foi recebida pelo diretor de Atenção à Saúde do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Luis Antônio Benvegnú, e pelo gerente de Unidades de Internação e responsável técnico do HNSC, Sati Jaber Mahmud, que falaram sobre a estrutura de atendimento e responderam questionamentos sobre os serviços de Urgência e Emergência.



Segundo Benvegnú, o aumento de pacientes na Emergência está associado a fatores como falta de resolutividade na Atenção Primária à Saúde (APS), desorganização do sistema de saúde em vários municípios da Região Metropolitana, elevado número de pessoas que migrou dos planos de saúde para o atendimento público, e excesso de demanda desde a Covid-19, agravada, agora, por doenças decorrentes do período pós-enchentes e de inverno. “Esse movimento não é pontual. É observado no conjunto do sistema, em todos os hospitais que estão superlotados”, afirmou o diretor de Atenção Primária à Saúde.



Mahmud destacou que mais de 130 pacientes estão internados na Emergência, em uma estrutura que conta com 55 leitos. Segundo o responsável técnico, isso ocorre, também, pela diminuição dos leitos de retaguarda em outros hospitais, inviabilizando o encaminhamento de pacientes.



A equipe do Defis questionou a sobrecarga de trabalho dos médicos em decorrência da superlotação. Quanto à distribuição dos 33 profissionais que atuam no serviço de Emergência, esclareceram que a escala de trabalho é dividida por turnos, sendo que 13 estão na manhã, 11 à tarde e nove à noite.



Depois da reunião, os médicos fiscais percorreram as instalações do hospital para verificar a estrutura e acompanhar de perto o fluxo de atendimento. Também conversaram com médicos, para averiguar a sobrecarga de trabalho.



O relatório de fiscalização será enviado ao responsável técnico da instituição, que posteriormente se reunirá com os conselheiros do Defis para tratar sobre os apontamentos realizados pelos médicos fiscais.