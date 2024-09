Semana será marcada pela elevação das temperaturas no Rio Grande do Sul

O começo de semana será marcado pela elevação das temperaturas no Rio Grande do Sul. A segunda-feira (9) terá momentos de tempo encoberto e com a presença de muitas nuvens ao longo do dia. Não haverá a ocorrência de chuva no Estado. A temperatura em Porto Alegre deve oscilar entre os 16º C e os 25ºC. Haverá uma predominância das nuvens ao longo do dia. Existe a previsão de algumas aberturas de sol no território gaúcho. Porém, na terça-feira (10) e na quarta-feira (11), os gaúchos devem se preparar para uma mudança radical no tempo: os termômetros vão marcar temperaturas máximas de 33 graus, na terça-feira, e de 37 graus, na quarta-feira, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na quinta-feira, chuva volta ao Estado acompanhada de rajadas de vento.

A notícia não muito boa para o Rio Grande do Sul está relacionada à qualidade do ar. A MetSul Meteorologia alerta para condições de qualidade do ar ruins a muito ruis no Estado que foram observadas no sábado e devem prosseguir no começo da semana no Estado - o que exige cuidados por grupos sensíveis que podem recorrer ao uso de máscara para se proteger. Dados de qualidade do ar com base em modelagem numéricas e estimativas por satélite no final da tarde de sábado no Rio Grande do Sul indicavam AIQ, ruins a muito ruins em grande parte do território gaúcho, com exceção do Extremo Sul do Estado - região do Chuí e de Santa Vitória do Palmar.

Segundo a MetSul Meteorologia, a qualidade do ar se deteriora muito no Rio Grande do Sul em consequência da grande quantidade de fumaça que ingressou no Estado nas últimas horas, em particular em cidades do Centro para o Norte do território gaúcho. A origem principal da fumaça está no Sul da região amazônica, sobretudo no Sul do estado do Amazonas, no chamado arco do desmatamento, assim como no Pará, Mato Grosso e na Bolívia, onde o número de queimadas tem sido bastante elevado durante os primeiros dias de setembro.