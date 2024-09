Terça-feira será marcada pelo sol e por altas temperaturas em todo o Estado

A terça-feira (3) será marcada por um grande contraste térmico no Estado. As temperaturas devem oscilar bastante e a amplitude nas temperaturas será protagonista ao longo do dia. Pela manhã, os termômetros podem registrar entre 5 a 7°C, principalmente, nas regiões da Campanha, Oeste e Zona Sul. Na Metade Norte, as primeiras horas da manhã terão a predominância do nevoeiro e de nuvens baixas.

Durante a tarde, todo o território gaúcho terá a presença do sol, fazendo com que o forte calor dê as caras. O vento do quadrante Norte e Noroeste favorece o aquecimento rápido durante o dia, elevando a temperatura, que pode registrar máximas de 27 a 29°C. A mudança brusca do clima não para na diferença de temperatura, já que a passagem de uma frente fria deixará o tempo instável com pancadas de chuva e risco de temporais isolados para a quarta-feira.

Em Porto Alegre, o sol e a oscilação nos termômetros, típica da época do ano, prevalecem. O dia começa com algumas regiões cobertas por nuvens, mas no início da tarde o céu deve se abrir, com a mínima marcando 10ºC e máxima chegando aos 24ºC. O tempo seco não deve permanecer por muito tempo e a chuva marca presença na quarta, principalmente durante o fim da tarde e o início da noite. Na quinta e na sexta, as nuvens se dissipam e a instabilidade dá lugar ao céu aberto, sem expectativa de novas chuvas, mas com um gradual aquecimento, aumentando a sensação de calor.