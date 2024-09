Setembro será marcado por temperaturas acima da média e chuva

O mês de setembro no Rio Grande do Sul deve ter um clima caracterizado por variações significativas, com temperaturas e precipitações que refletem a transição do inverno para a primavera, é o que indica as previsões da MetSul Metereologia. As temperaturas, em grande parte do estado, tendem a ficar acima da média histórica, especialmente nas regiões norte e leste. No entanto, as temperaturas podem se aproximar ou até mesmo ficar abaixo dos 12°C em alguns dias, devido à entrada de massas de ar frio, especialmente na primeira semana do mês. Essa condição pode provocar geadas pontuais, embora não sejam esperadas com grande frequência ao longo do mês.Em relação à precipitação, o Rio Grande do Sul será o estado da Região Sul com maior volume de chuvas em setembro, com acumulados previstos acima da média na maior parte do território. Embora algumas áreas possam registrar volumes abaixo do esperado, o cenário úmido será predominante. Diferente de 2023, quando a presença de um El Niño forte elevou significativamente os índices pluviométricos, em 2024, os acumulados não devem atingir os mesmos níveis.Setembro também é conhecido por um aumento na ocorrência de fenômenos climáticos severos no Estado. Tempestades, acompanhadas de granizo, raios e ventos fortes, são esperadas, especialmente na segunda metade do mês. Esses eventos resultam do encontro de massas de ar frio e quente, característicos dessa época de transição. Embora a frequência dessas tempestades não deva ser tão alta quanto em 2023, o risco de temporais permanece relevante.Há também possibilidade de formação de ciclones extratropicais no Atlântico Sul, especialmente ao largo das costas da Argentina e Uruguai. Esses ciclones podem influenciar o clima do Rio Grande do Sul, impulsionando frentes frias que trazem mudanças bruscas nas condições meteorológicas, como queda de temperatura e aumento da instabilidade. É provável que um desses ciclones se forme no início do mês, trazendo uma frente fria que impactará o estado.