Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 24 a 30 de agosto de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 24 e 30 de agosto de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Dono de casa de carnes em Viamão é preso por furto de energiaEm parceria com a Polícia Civil, a CEEE Equatorial realizou uma nova ação de fiscalização e combate ao furto de energia em Viamão, na Região Metropolitana. Matéria: Redação (Jornal Cidades). Foto: CEEE Equatorial/Divulgação/Cidades.2. Com cornettos e outras iguarias italianas, casal de Bento Gonçalves abre padaria em Porto AlegreO projeto homenageia a avó do empreendedor e aposta em pães de fermentação natural. Matéria: Júlia Fernandes (GeraçãoE). Foto: Nathan Lemos/JC.3. Com esteira de 40 metros, restaurante de sushi abre na Zona Sul de Porto AlegreA esteira dá a volta no restaurante, passando por todas as mesas e levando o sushi diretamente ao cliente. Matéria: Giovanna Sommariva (GeraçãoE). Foto: Nathan Lemos/JC.4. Onde é ex-Carrefour que terá atacarejo de SC e foi vendido a grupo gaúchoPrédio teve hipermercado do Carrefour por seis meses e terá atacarejo de rede catarinense. Matéria: Patrícia Comunelo (Minuto Varejo). Foto: Minuto Varejo/JC.5. O que vai abrir em esquina que teve boteco famoso pelo chope e bolinho de carnePonto ganhou nova cor na esquina da avenida Protásio Alves com rua Eça de Queiroz. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.