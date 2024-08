fachada laranja já atrai a atenção de quem passa por uma das esquinas onde, por quase sete décadas, funcionou um dos ícones dos bares de Porto Alegre que não existem mais. O fechamento do "ícone", como noticiou a gostinho de déjà vu (do francês, já visto). A novajá atrai a atenção de quem passa por uma das esquinas onde, por, funcionou um dos ícones dosque não existem mais. O, como noticiou a editora de Economia do Jornal do Comércio, Fernanda Crancio , foi em fevereiro de 2022. O sucessor do ponto deve abrir em breve e com um(do francês, já visto).

"Vai ter, claro, o clássico bolinho de bacalhau", avisa Ricardo Hermes Bonini, que prepara a retomada da esquina na avenida Protásio Alves, 1.709, com rua Eça de Queiroz. O bolinho e também variações de carne eram quitutes famosos do boteco, além do chope bem tirado.

"Se tudo der certo, vamos abrir em outubro", projeta Bonini, um dos sócios, que largou a profissão de designer de produto para montar o novo negócio. Ele chegou a atuar projetando ônibus para a gaúcha Comil.

"Vai ser um empório", revela o futuro varejista do bairro Petrópolis, na Zona Leste da Capital. O imóvel estava fechado desde o encerramento do Caverna do Ratão, que funcionou por 66 anos no local.

Bar Caverna do Ratão, popularizado pelo chope e bolinho de carne e bacalhau, fechou em 2022 GILMAR LU?S/JC

à queda no movimento. À frente do boteco, estava o casal Charles e Vera Cunha , filha do fundador Aristides Saldanha, falecido na década de 1990. Saldanha era uruguaio, de Artigas. O bar fechou devido. À. Saldanha era uruguaio, de Artigas.

coluna Minuto Varejo, alertada da movimentação diferente no endereço por uma fonte do mundo da gastronomia. Uma dica: ela, a fonte, comanda o "E o nome?", pergunta a, alertada da movimentação diferente no endereço por uma fonte do mundo da gastronomia. Uma dica: ela, a fonte, comanda o restaurante mais antigo de Porto Alegre

"Vai ser Empório Boca do Monte", conta Bonini. Por que o nome? A colunista que fez a faculdade de Comunicação Social na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) logo percebeu que havia relação com a cidade.

"Sim, Boca do Monte porque nasci em Santa Maria", conectou o futuro operador, que reside em Porto Alegre desde 1995. Mas o santa-mariense confessa que não era um frequentador do bar. "Passava sempre na frente do local."

Bonini, que é designer, conta que o nome do empório é inspirado em Santa Maria, onde nasceu PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Sobre o perfil do novo ocupante, o sócio adianta que o público alvo é o morador da região. "Estamos escutando muito para ver exatamente nosso posicionamento e leque de produtos que vamos oferecer", comenta o designer.

A preparação do empório agora envolve a instalação interna. Pinturas externa e interna estão prontas. Já estão no local alguns mobiliários, mas ainda vão ser colocadas mesas e cadeiras, prateleiras e refrigeradores. O empório deve abrir de segunda a sábado, da manhã até a noite. Os detalhes ainda estão sendo definidos.

"Vamos ter vinhos, azeites, pimentas, comidas congeladas. Vai ter comida aqui, com o bolinho de bacalhau, empanados", detalha o designer. O investimento total ainda está sendo fechado. Segundo ele, foram feitas melhorias no ponto, que estava bastante deteriorado, por ser um imóvel mais antigo.

"Buscamos parcerias que nos atendem em qualidade dos produtos e ofereceremos um ótimo custo benefício para nossos clientes", garante o futuro estreante da esquina.