Restaurante mais antigo de Porto Alegre reabre no Mercado Público

"Estamos de volta!" O brado coletivo marcou a reabertura não apenas de mais um restaurante à cena no Centro Histórico, após a inundação histórica, mas do mais antigo de Porto Alegre e um dos que estão abertos há mais tempo no Brasil.

Isso mesmo. O Gambrinus, fundado em 1889, já voltou a servir o cardápio português, no Mercado Público, que chegou a ser fechado por mais de 40 dias devido às cheias.

A água superou 1,7 metro de altura no prédio do complexo, acima da marca da enchente de 1941, que havia sido a maior na Capital. Pouco mais de 50 dos 100 estabelecimentos do Mercado Público voltaram a operar.

A reabertura foi nesse sábado (6) no primeiro piso, ainda com limitação de espaço para a clientela. O proprietário, João Melo, explica que apenas o salão interno está funcionando, por enquanto, o que representa metade da capacidade de atendimento. O mobiliário para disponibilizar a área externa ainda não foi entregue.

Na largada, o proprietário contou com amigos e familiares para um momento que inédito. O Gambrinus nunca havia ficado tanto tempo fechado em 134 anos de história. "Antes, tinha sido um pouco mais de m mês", compara.

O restaurante funciona diariamente, incluindo domingos, das 11h às 15h. O cardápio não voltou 100% por limitações impostas pela infraestrutura de preparo.

"Tem equipamentos ainda no conserto. Outros foram comprados", conta Melo. Nas instalações, a renovação foi geral. "Mesas e cadeiras, balcões, não sobrou nada. Tudo novo", diz.

VÍDEO: Volta das operações e dos clientes na reabertura do Mercado Público