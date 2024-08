"Não vou mais alugar para bar", diz proprietário do imóvel onde fica Van Gogh

Segundo divulgado pela imprensa gaúcha nesta quinta-feira (1º), o tradicional bar Van Gogh deve fechar as portas em agosto. A história do local, que ficou conhecido por servir sopas aos fins de noite na Cidade Baixa, seguiu um curso irregular ao longo do tempo. O ponto de encontro que teve seus melhores dias nas décadas de 1980 e 1990 não resistiu à mudança de comportamento da boemia porto-alegrense.

O advogado Pascoal Luzzi, proprietário do imóvel da Avenida João Pessoa com a Rua da República, conta que o empreendimento acumulava dívidas de aluguel há mais de quatro anos, assim como de IPTU e outras despesas. “Tentamos várias vezes entrar em contato com ele (com o dono do bar, Cláudio Piovesani), sugerindo inclusive que ele entregasse o prédio porque está muito estragado. Ele foi protelando, protelando, mas não quisemos entrar na Justiça. Ele assinou um termo de compromisso da entrega, do passe, que vai ser agora no dia 11. Vamos ver”, detalha.

Após anos de espera, Luzzi conta que durante o período da pandemia, em 2020, foi até colocado cartaz em frente ao estabelecimento para a venda do ponto, mas, segundo ele, “ninguém quis assumir esse compromisso”. Para o advogado, o estado atual do imóvel deve ter desencorajado possíveis compradores. “Depois que ele sair, eu vou ver o que eu fazer. Tem que fazer uma reforma muito grande lá, nunca foram cumpridas as determinações do Plano de Prevenção Contra Incêndio e outras incomodações que eu não gosto nem de falar”, lamenta.

Quando perguntado se tem planos para o local após a sua desocupação, Luzzi diz só ter uma certeza: “Não vou mais alugar para bar! O condomínio não aceita mais”.

Até o fechamento desta matéria, o Jornal do Comércio não conseguiu contato com o dono do bar, Cláudio Piovesani.