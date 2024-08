Dono de casa de carnes em Viamão é preso por furto de energia

Em parceria com a Polícia Civil, a CEEE Equatorial realizou uma nova ação de fiscalização e combate ao furto de energia em Viamão, na Região Metropolitana. A iniciativa ocorreu no bairro Santa Izabel e resultou na prisão do proprietário de um estabelecimento comercial que vende carnes e na interceptação de medidor furtado.



De acordo com o chefe de investigação da 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre e membro da Força-Tarefa Fios e Cabos da Secretaria de Segurança Pública em Porto Alegre, Comissário Thiago Raldi, foi localizado o furto de energia em duas unidades, além da instalação de um medidor furtado em um terceiro estabelecimento do mesmo proprietário.

Segundo o Executivo de Recuperação de Energia da CEEE Equatorial, Sidney Ângelo Simões da Costa, o trabalho tem como reflexo a melhoria do sistema elétrico. “O nosso objetivo é coibir o furto de energia, que causa problemas na qualidade do fornecimento de energia, risco à segurança, além de provocar um prejuízo financeiro para o Estado e para a Distribuidora”, afirma o executivo.

As ações de combate ao furto ocorrem rotineiramente em parceria com a Polícia Civil e Brigada Militar, por se tratar de um crime tipificado no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, que prevê previsão de um a quatro anos e multa. A iniciativa é realizada em unidades industriais, comerciais e residenciais dentro da área de concessão da companhia. Desde 2022, foram efetuadas 147 prisões e 263 inspeções.