Complexo da Santa Casa inaugura centro cirúrgico do Hospital Nora Teixeira

Inaugurado na manhã desta terça-feira (27), o centro cirúrgico do Hospital Nora Teixeira começa a funcionar na próxima semana com a previsão de encerrar o ano com uma média de 400 intervenções por mês nas cinco novas salas (chegando a 670 na sua plenitude). Para viabilizar a obra do mais novo prédio do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, a instituição de saúde contou com a doação de R$ 14 milhões da família do empresário Celso Rigo.

Com 750 metros quadrados, o espaço tem acesso rápido à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e acomoda também 10 leitos de recuperação, estar para médicos e funcionários, recepção e um espaço para espera interna com box individualizado. Um dos grandes diferenciais da nova estrutura está na tecnologia que dispõe, como o bisturi eletrônico (ValleyLab) que oferece maior segurança e melhor desempenho aos cirurgiões, mesas cirúrgicas dedicadas à ortopedia, além de portas automáticas para acesso e controle por reconhecimento facial.

De acordo com o diretor-médico do hospital, Fernando Lucchese, também haverá uma sala de congelação para análise de patologia integrada ao bloco cirúrgico. “A sala patológica é onde está o ouro da história, porque o cirurgião tira o tumor, vai para a sala do lado junto com a patologista e verifica se ele tirou tudo. E isso não tem lugar nenhum dessa forma, porque, além de tudo, temos um outro aparelho que mostra se tem tumor nas bordas, se tem infiltração. Nesses casos, tem que voltar para a cirurgia e continuar. Isso é inovação pura!”, detalha o médico.

Do ponto de vista administrativo, o diretor geral da Santa Casa, Júlio Matos, destaca que o complexo atende mais de 1 milhão de pessoas a cada ano, sendo que em torno de 650 mil são usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). Isto significa, segundo ele, um prejuízo superior a R$ 150 milhões por ano. “Nós precisamos pagar pelo fruto do próprio trabalho da instituição. Então, a criação deste centro cirúrgico para atendimento particular e convênios são vitais para que a gente possa cumprir o propósito institucional que é cuidar de todos”, explica Matos.

Para o empresário Celso Rigo, que faz parte da Irmandade da Santa Casa, o investimento no hospital é uma realização. “Ter um complexo desta grandeza no Rio Grande do Sul, com a qualidade de atendimentos que presta a toda população gaúcha e aos brasileiros, nos deixa orgulhosos. Então fico muito realizado em ter a oportunidade de dar essa pequena contribuição dentro de um projeto de grande natureza como esse”, completa Rigo.