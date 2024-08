RS tem alertas de temporais entre esta quarta e quinta-feira

• LEIA TAMBÉM: Fumaça de queimadas atinge cidades de dez estados

As condições meteorológicas estarão favoráveis a chuvas de moderadas a fortes, com 40mm/dia até 50mm/dia, possibilidade de queda de granizo, trovoadas e rajadas de vento entre 40km/h e 60km/h em áreas isoladas de parte da Fronteira Oeste, da Campanha e Sul do Estado.

Entre a noite desta quarta e a manhã de quinta-feira (22), a chuva deve ser intensa com volume de 50mm/dia até 100mm/dia, seguido de trovoadas e rajadas vento entre 70km/h e 10km/h em áreas isoladas do Oeste, Campanha, Sul e parte do Centro do Rio Grande do Sul.