Calor retorna ao Rio Grande do Sul e pode provocar chuvas e temporais

Depois de uma terça-feira marcada pelas pancadas de chuva em várias regiões do Estado, o tempo muda novamente nesta quarta-feira (21). O jato de baixos níveis com corredor de vento Norte/Noroeste acelera e empurra as nuvens na direção da fronteira com o Uruguai. Como resultado, o tempo volta a abrir em grande parte das regiões e a temperatura dará um salto com máximas ao redor e acima de 30°C em diversas cidades.