Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 10 a 16 de agosto de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 10 e 16 de agosto de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Azul, Gol e Latam vendem passagens para aeroporto de Porto Alegre; veja os preçosRetomada dos voos em Porto Alegre está prevista para 21 de outubro. Matéria: Patrícia Comunello (Plano de Voo). Foto: Evandro Oliveira/JC.2. Centro Histórico de Porto Alegre parece uma cidade bombardeadaO colunista Fernando Albrecht fala sobre o cenário da região que está em obras. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Fernando Albrecht/Especial/JC.3. A barbearia de Porto Alegre onde barbeiros mal interagem, mas clientes voltamO estabelecimento funciona no bairro Vila Nova com uma produção quase industrial. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Mauro Belo Schneider/Especial/JC.4. O famoso Zezinho do restaurante GambrinusO colunista Fernando Albrecht conta passeia pelo Centro da Capital e capta boas histórias. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Fernando Albrecht/Especial/JC.5. Com temática alienígena, negócio une rodízio de mini-hambúrguer e de pastéis com pista de boliche em Porto AlegreO Marciano's, que operava no Centro Histórico, mudou para o entorno do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Matéria: Jamil Aiquel (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.