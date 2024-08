Com as chuvas, o Centro Histórico de Porto Alegre parece uma cidade bombardeada, com direito a lama e um caminhar difícil até nas calçadas cheias de detritos. O depósito de máquinas e lajotas usadas na reforma do Quadrilátero Central ficou fechado por um tempão, mas agora foi reaberto. As obras estão mais céleres, mas resta fazer muita coisa. Um registro curioso: as lajotas que seriam usadas na Travessa Acilino de Carvalho foram roubadas. Um caminhão encostou e levou o que podia.



Energia móvel

pg3 Geradores no Centro Histórico Fernando Albrecht/Especial/JC

Até hoje muitos prédios ainda precisam usar geradores de energia, especialmente na área central, seja porque a oferta ainda é baixa ou porque os sistemas elétricos dos prédios foram tão afetados que a volta ao normal ainda não é possível.



A vitória dos dedos

No tempo em que se usava máquina de escrever, era condição sine qua non para se obter qualquer emprego mais qualificado saber "bater à máquina", e precisava ser rápido e escrever com um mínimo de erros. E tinha ainda que alinhar o texto na margem direita, não essa moleza de hoje em que o computador faz tudo automático. Havia escolas de datilografia, nas quais se ensinava a usar os 10 dedos. Eu, humilde marquês, como dizia o jornalista Vanderlei Soares, usava as duas e os polegares para a barra dos espaços. Chama-se essa técnica de "dedografia", usando os indicadores, e posso garantir que eu era bem rápido. Como para escrever em lauda de jornal as correções podiam ser feitos depois com Bic, ninguém dava muita bola, porque havia uma função na redação chamada copidesque, a turma que reescrevia textos para depois rumar para a área técnica. CDF mesmo só fora de jornal, como no banco em que comecei a trabalhar com 17 para 18 anos. - Não vais longe na carreira sendo dedógrafo - implicava meu chefe imediato. Tens que usar os 10 dedos! Olha, eu tentei, mas não teve jeito. Não conseguia me convencer que para ser banqueiro precisava usar os 10 dedos para datilografar, mas na época a doutrina era essa. E até hoje uso o mesmo sistema no computador. Confesso que me dá uma certa inveja ver a gurizada manejar o mini teclado do smartphone em alta velocidade. Mas eles usam só dois dedos, os polegares! Essa é minha vingança. A tecnologia avançou mas a humanidade ainda precisa dos dedos para escrever, já se deram conta disso? O que eu queria agora era comprar uma máquina do tempo, voltar nos anos até encontrar meu antigo chefinho do Banco da Província, espetar o indicador na cara dizendo que o futuro provou que mundo seria dos dedógrafos.

O recomeço

Fernando Albrecht/Especial/JC

A agência Centro Histórico do Sicredi foi palco de uma coletiva de imprensa. O início do cooperativismo no século XX foi ressaltado pelo vice-presidente da Sicredi Origens RS, Alcides Brugnera. Como toda a área, a agência também sofreu com a inundação. Brugnera contou que o mais difícil no auge da enchente foi localizar os funcionários. Um deles, morador de Alvorada, quase foi para o telhado com a alta das águas.



Reconstrução x Retomada

Não confunda alhos com bugalhos e não confunda reconstrução com retomada. De certa forma, a retomada é mais difícil. Trazer clientes de volta não é tão simples, porque as rotinas de consumo também foram alteradas.

Desvio de função

O Morro da Embratel não tem muito sentido, porque hoje é tudo satélite. Antigamente era chamado de Morro da Polícia - mas não tinha polícia. Depois virou Morro do Turista - mas não tinha turista. Pelo menos agora vai ser o Morro do Radar - provisoriamente.

Desvio de goleira

Sobre a perda de pênaltis no jogo do Grêmio com o Corinthians, vale citar uma frase do filósofo do futebol carioca, Neném Prancha: o pênalti é tão importante que deveria ser batido pelo presidente do clube.

Tempos de chuveiro

Os últimos dias pareciam um repeteco do período da enchente. Chuva, chuvisqueiro, tudo úmido e difícil de secar. Em alguns momentos, o sol apareceu, mas amparado por liminar.

Prestação de contas

A Rede Essent Jus está encarregada da prestação de contas das candidatas do MDB Mulher nacional. A startup gaúcha ficará responsável pela prestação de contas, capacitação e acompanhamento das eleições municipais, que pode chegar a cerca de 15 mil candidatas do partido.

Nem a enchente para