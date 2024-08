O relato de um sobrevivente no Mercado Público de Porto Alegre

Parece, mas não é uma continência. O famoso Zezinho do Restaurante Gambrinus, no Mercado Público de Porto Alegre, está apenas mostrando a altura que chegou a enchente. Conhecido como o último samurai de Hulha Negra, Zezinho sobreviveu ao longo dos últimos 50 anos. Mas é maldade dizer que ele foi localizado na Lagoa dos Patos.



Maratona aérea

Leitor narra sua maratona em voo da Latam que saiu de Brasília domingo rumo a Porto Alegre. Depois de 50 minutos sobrevoando a pista de Canoas, o piloto teve que arremeter e os passageiros foram informados que iriam para Guarulhos (SP) e de lá para Congonhas (SP). Após espera, voaram para Florianópolis. Um dia depois, embarcaram para Porto Alegre de ônibus, sete horas de viagem.

É do ramo

O jornalista Maicon Bock assumiu o cargo de secretário-adjunto de Comunicação do governo do Estado. Com duas décadas de atuação no jornalismo, Bock passou por diversos veículos da Capital e chefiou a Comunicação da Assembleia Legislativa.

Band-Aid, o chato

Depois de lutar por uns bons 20 minutos com um Band-Aid, dei razão ao sábio desconhecido que, há décadas, dividiu o curativo da Johnson & Johnson em dois tipos: os que não colam e os que não saem.

Ofensiva russa

Pode ser coincidência, mas programas de culinária russa mostram receitas milenares, incluindo matérias com agricultores e belos povoados, e estão passando no canal Sabor & Arte da TV por assinatura, sugerindo uma ofensiva para mudar sua imagem pelo lado das papilas gustativas.

Lagartos ao sol

Com poucos lugares de sol no Centro Histórico, a população aproveitou o dia frio e ensolarado de ontem para lagartear no Largo Glênio Peres, operação facilitada pela ausência do vento pampeiro.

A régua da discórdia

A propósito do gráfico sobre o sobe e desce do Guaíba medida pela régua na Usina do Gasômetro, leitor reclama do que chama "medida pessoal", aduzindo que nos mapas náuticos internacionais o nível do rio é o registrado no pórtico central do Cais do Porto.

Fundo raso

O alerta da Fiergs sobre a possibilidade do Polo Petroquímico de Triunfo parar a operação por conta de o Guaíba estar assoreado é mais um capítulo importante sobre a necessidade de dragagem de hidrovias e canais. A União precisa pegar esse pião na unha sob pena de impedir a retomada da economia gaúcha.

Por falar em hidrovias

Nos anos 1990, um trio de executivos italianos me foi apresentado no Mercado Público de Porto Alegre. Eles perguntaram qual a frequência de barcos de passageiros ou ferryboats da Capital até Pelotas e Rio Grande. Passei vergonha.

Bicicleta pra cá e patinete pra lá