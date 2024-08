Ação da faculdade de Comunicação da Ufrgs arrecada R$ 46 mil para afetados pelas cheias e entra em nova fase

Em nova fase para ajudar a comunidade afetada pelas cheias que acometeram o Rio Grande do Sul, a ação “Quando a Água Baixar” oferecerá cursos e rifas solidárias para angariar fundos aos atingidos. O projeto, criado pela Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Fabico), ajuda estudantes e servidores impactados pela crise climática a reconstruírem suas vidas após o desastre.

Criada no início de maio,por meio de diversas iniciativas. Do total, R$ 1,5 mil resultaram de cursos ministrados, R$ 11,5 mil de festa solidária e R$ 32,8 mil de doações online. O valor será destinado à comunidade da Fabico afetada pelas enchentes, contribuindo para a recuperação de bens e a retomada das atividades de estudantes e servidores.A professora da Fabico, Gisele Reginato, comemora o sucesso da vaquinha e se diz orgulhosa pelo projeto e pela quantidade de pessoas que participaram da ajuda aos atingidos. A ação contou tanto com articulação de integrantes da Faculdade, quanto de pessoas de círculos pessoais e profissionais e pesquisadores da área de Comunicação do país inteiro.“Entendo que o contato com alunos e alunas é o que dá sentido à docência. Então, poder acolhê-los de alguma forma é muito significativo. Mesmo com os inúmeros afazeres da rotina diária,para essas pessoas. A água baixou, mas elas ainda precisam de ajuda nessa reconstrução”, afirma Reginato.Neste mês,e os cursos continuarão sendo oferecidos para angariar mais recursos. A perspectiva é de que a rifa fique disponível até o dia 20 de outubro, com sorteio transmitido no perfil do InstagramNo próximo sábado (17), ocorrerá a, um evento que traz atualizações sobre as técnicas e estratégias essenciais para o mercado atual. A transmissão ocorrerá via Google Meet das 09h às 12h. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para a ação. Para participar, é recomendado que os interessados entrem em contato com o perfilno Instagram.Estudante de jornalismo na UFRGS e uma das alunas voluntárias, Rafaela Bobsin revela a importância dessa nova fase para manter o apoio à comunidade. “Por mais que as cheias tenham passado, reconstruir uma casa e voltar para a rotina não é fácil. Todo mundo pensou em ajudar no momento da crise, mas continuar prestando apoio até as pessoas terem condições de voltar a viver o dia a dia de forma minimamente normal é fundamental”, afirma.