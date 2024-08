Projeto leva língua Tupi para escolas da rede pública de Viamão

Destinado para alfabetização de alunos do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, o projeto "Proseando em Tupi" será incluído em nove escolas de Viamão. Em formato de jogos de tabuleiro, tem como objetivo valorizar e conscientizar os alunos sobre a importância do Tupi como patrimônio cultural e imaterial, segundo a produtora do projeto, Diana Manenti.

O primeiro teste do jogo ocorreu no último sábado (10), mas a iniciativa deve ser implementada oficialmente somente em janeiro de 2025.

A ferramenta é voltada a desenvolver habilidades de expressão corporal e de leitura fluente. Junto disso, visa resgatar a procedência das palavras dos povos originários no território brasileiro. No vocabulário comum do português, diversas palavras possuem traços incorporados do Tupi. Assim, o jogo apresenta as raízes do nosso idioma, mas contextualizado com a flora e fauna do território nacional.

O próprio ensino da língua Tupi em escolas também está em tramitação no Congresso Nacional, ao menos desde março de 2024. Sob justificativa da importância da língua destes e demais povos originários, o Projeto de Lei 273/24 também propõe adicioná-la na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

“O jogo é uma potência para a aprendizagem de conceitos por parte do estudante, já que promove interação, e através dela que a aprendizagem se concretiza”, destaca Brenda Rosana Goulart, idealizadora e assessora pedagógica do projeto. Ela observa que, entre as cartas de leitura, haverá ainda um baralho adaptado com figuras para os alunos identificarem os nomes das plantas e dos animais ilustrados. “Tal adaptação é voltada para os alunos com dificuldade de fala ou que ainda não leem”, explica Brenda.

A iniciativa foi embasada em conceitos da Pedagogia e prevê, ainda, a formação dos professores de anos iniciais da rede pública de Viamão, sobre o uso do jogo em sala de aula.

Ao todo, serão feitas 45 cópias do jogo, para serem distribuídas em escolas localizadas nos bairros Santa Cecília, Augusta e Jari, na cidade de Viamão. As instituições de ensino contempladas serão: EMEF Santa Cecilia; EMEF Vinte de Setembro; EMEF SGT Manoel Raymundo Soares; EMEF Luciana de Abreu; EMEF Evaldo Maia dos Santos; EMEF Lauro Pereira Rodrigues; EMEF Ricardo Faicker Nunes; EMEF Vereador Valneri Antunes; e EMEF Presidente João Goulart. Cada uma delas receberá 5 exemplares do jogo, que, em sua versão final, terá diferentes propostas didáticas (organizadas conforme gradação de dificuldade) para alfabetização, englobando os diferentes níveis de escrita e leitura.

Primeiros testes

Neste sábado (10), a equipe responsável pelo projeto realizou um teste do protótipo do jogo com três professores voluntários, todos profissionais da Educação Básica. A atividade, segundo a equipe, confirmou que o piloto está muito próximo dos resultados desejados.

“Percebemos que não houve impedimento para jogar por uma possível falta de conhecimento prévio. Também o vocabulário aparenta estar adequado para a faixa etária”, avalia a idealizadora.

O projeto Proseando em Tupi ainda passará, nos próximos meses, por ajustes no tabuleiro, a partir das adaptações sugeridas pelo teste com a equipe voluntária, bem como elaboração da parte gráfica. Em seguida, um novo teste, com o jogo em fase mais avançada, deverá ocorrer com recursos de áudio descrição.