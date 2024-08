Zona Sul de Porto Alegre terá Feira do Livro na retomada da cultura após as enchentes

Pensando em auxiliar na retomada da cultura e das bibliotecas, livrarias e gráficas que foram atingidas pelas enchentes de maio, a 1ª Feira do Livro Pátio Guadix (av. Juca Batista, 1305) ocorre a partir desta quarta-feira (7) até o dia 11 de agosto com livreiros, escritores, editoras e autores independentes. Com parceria da Câmara Rio-Grandense do Livro e Clube dos Editores, a feira terá entrada franca e ocorrerá das 10h às 20h. A programação completa está no Instagram: @patioguadix. Cerca de 10 bancas estarão expondo lançamentos e ofertando saldos de grandes títulos. Sessões de autógrafos estão previstas e, para as crianças, várias sessões de contação de histórias. São esperadas 10 mil pessoas nos cinco dias de feira. O jovem escritor Filipe Graczcki, de 10 anos, estará lançando Mããããeeee cadê o meu livro na feira. No enredo, a história de Filipe, um menino que adora ler e que percebe que seu livro favorito desapareceu. Ele e o pai, o curador Pedro Paulo, farão juntos uma sessão de autógrafos na sexta (9), das 19h às 20h, e no sábado (10) às 17h. A iniciativa é uma homenagem ao Dia dos Pais, que ocorre no próximo domingo (11). A feira estará com um ponto de arrecadação de livros, novos e usados. De acordo com a Gerente Geral do Pátio Guadix, Gislaine Paim Costa, a ideia é incentivar os visitantes a levarem publicações que serão reencaminhadas para espaços de leituras e bibliotecas que perderam seus livros nas enchentes. A Feira do Livro também terá atrações para a família inteira: food trucks garantirão o lanche do passeio, e para quem quiser curtir o domingo ao lado do pai, uma série de atividades especiais estará à disposição dos visitantes CRIATIVA/DIVULGAÇÃO/JC